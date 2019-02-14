哈萨克斯坦与罗马尼亚继续加强各领域合作

哈通社/纽约/2月14日-据哈驻罗马尼亚使馆新闻消息，哈萨克斯坦大使达吾列特•巴特尔沙耶夫对该国中部的阿尔杰什、布拉索夫、科瓦斯纳和哈尔吉塔等地区进行工作访问。

访问期间，大使对达契亚汽车公司进行参观，同公司代表就有关两国在汽车生产和零部件领域的合作前景以及在哈萨克斯坦投产等问题进行讨论。



同时，巴特尔沙耶夫大使与阿尔杰什县政府代表进行会面，讨论了双边企业在消费业、旅游业、农业和物流业等领域中建立合作的可能性。



此外，大使还前往位于布拉索夫的特兰西瓦尼亚大学，会见大学行政部门代表，讨论了扩大两国高等教育设施合作前景问题，并就深化两国大学的合作关系以及留学生交换工作达成协议。



值得一提的是，在此次访问框架内，哈萨克斯坦大使还分别同罗马尼亚乳制品供应商"Prodlacta S.A."代表、科瓦斯纳和哈尔吉塔地区工商界高管人员进行会面，就继续深化两国之间的农业关系发展达成共识，并参观了该些地区的多个农场。



根据此次访问结果，位于科瓦斯纳以及哈尔吉塔的企业代表将于4-5月期间对阿克莫拉州进行工作访问，进一步熟悉哈萨克斯坦的投资机会以及投资环境。



【编译：达娜】