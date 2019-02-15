哈通社/阿斯塔纳/2月15日 - 哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫日前在参加哈巴尔电视台《公开对话》节目时表示，哈萨克斯坦"百名新人物"项目，成功的展示了哪些人值得成为社会楷模。

部长在节目中表示，基于纳扎尔巴耶夫总统《精神文明的复兴》署名文章而启动的"百名新人物"项目，通过鲜活、生动和有力的方式，借助电视媒体、访谈和公开互动的模式，向公众展现了具有活力的楷模形象。



"这个项目证明了我们应该以哪些人为楷模。"部长说。



阿巴耶夫强调，通过该项目将有效地提升公众的现代化仪式。



他还提到了"百名新人物"项目参与者、残奥会运动员叶尔兰•萨里姆格尔耶夫的故事。



"残奥游泳运动员叶尔兰昨天发表了讲话。他童年时便失去了一条胳膊和一条腿，成为了残疾人，一度失去了生活的目标。但随后他决定测试自己的极限，开始练习游泳，每天坚持训练3个小时。由于持续简直不懈的努力，他逐渐成为了哈萨克斯坦最好的选手，随后成为了亚洲顶尖运动员之一，而如今又站在了国际赛事的舞台上。"部长说。



部长认为，像叶尔兰这样的人物故事应该被更多的人所了解和知晓，并成为其他人的榜样。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统13日会见"哈萨克斯坦百名新人物"新一轮获胜者并表示，该项目将持续举办。



【编译：木合塔尔·木拉提】