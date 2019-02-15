欧亚经济联盟将与印尼扩大经济合作

哈通社/雅加达/2月15日 - 欧亚经济委员会与印度尼西亚本周四达成了签署合作备忘录的决定，目的是在未来扩大两个经济体之间的经济合作。

印度尼西亚贸易部长英卡尔迪亚斯多•鲁基托在其余欧亚经济委员会一体化和宏观经济部部长塔季扬娜∙瓦洛瓦娅之间的会晤间隙表示，这份合作备忘录将被包含在一个部长级联合声明当中，预计将在今年第二季度签署。



"我们同意在合作备忘录的框架下开展经济和投资合作。" 鲁基托说。



印度尼西亚方面预计，通过签署这份文件，该国有望将自己同欧亚经济联盟之间的贸易额在5年内从27.9亿美元翻一番。



鲁基托强调指出，由哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯和亚美尼亚组成的大型经济体，对印度尼西亚而言，是一个拥有巨大潜力的市场。



他指出，欧亚经济联盟国家拥有先进的技术，而印尼拥有大量的原材料，这使得双方可以实现相互补充。



塔季扬娜∙瓦洛瓦娅表示，欧亚经济联盟高度期待与印度尼西亚扩大合作。



印度尼西亚向欧亚经济联盟国家出口的产品主要包括咖啡、橡胶、食品和家具，进口产品主要为铝、合金和化学肥料。



【编译：木合塔尔·木拉提】