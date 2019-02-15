研究：南极冰架稳定性遭到威胁

哈通社/阿斯塔纳/2月15日 -- 据人民网消息，一个英美联合研究团队首次实地勘测了南极洲麦克默多冰架，对其因表面融水湖的水流进出所造成的弯曲度分析后认为，正是融水湖的充水和排水导致了漂浮着的南极冰架弯曲，并可能威胁到其稳定性。论文刊发在13日出版的《自然·通讯》上。

南极冰架弯曲现象之前已通过计算机模型进行了模拟。实地测量数据分析显示，南极表面冰雪融化与南极冰架变弱之间存在联系，而近期南极半岛周围冰架破裂，至少有部分因素是因气候变暖导致的大量表面融水所引发。随着气候持续变暖，越来越多的冰架可能会在下个世纪变得容易弯曲、断裂和破碎。

南极大陆大都被冰盖所覆盖，冰盖长达4公里，若全部融化可将全球海平面提升约58米。在南极大陆大部分地区和一年中大部分时间里，气温远低于零摄氏度，冰面保持冻结状态。但大约75%的冰盖由漂浮的冰架所支撑。这些冰架厚达1公里，大部分位于海平面以下，突出水面高度只有数十米。夏季，当气温升至冰点以上时，冰架表面易融化，形成融水湖。

研究人员在融水湖安置了一系列压力传感器，监测冰架中凹陷部分的水位上升和下降情况，并用GPS接收器测量冰架微小的垂直运动。

尚不完全清楚的是融水对冰架造成的不稳定的程度，尤其是在能够产生较多融水的夏季。如果冰架的坡度比较陡峭，融水可能通过表面形成的河流流到海洋之中，从而减轻潜在的不稳定性；但如果融水在冰架表面的凹陷处积聚并形成大型湖泊，水的额外重量会压在浮冰上，则会对冰架构成威胁。

研究人员认为，他们的工作将有助于开发南极冰盖比例模型，预测未来冰架的稳定性，并了解对冰架大小的控制，因为冰架对来自大陆的快速移动的冰具有缓冲作用。