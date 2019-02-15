东京奥组委决定提高东京奥运会开闭幕式预算额度

哈通社/阿斯塔纳/2月15日 -- 据新华社报道，2020年东京奥运会和残奥会组委会15日在东京召开理事会会议，决定将开幕式和闭幕式预算额度由申奥时的91亿日元提高到130亿日元（约合1.17亿美元）。

这是东京奥组委召开的第30次理事会会议，也是今年首次理事会会议。东京奥组委理事会根据已经确定的企划及演出内容，决定提高东京奥运会、残奥会的开幕式和闭幕式预算额度。不过，东京奥运会总的经费预算依然维持1.35万亿日元不变。开闭幕式增加预算部分将由削减其他项目开支以及从额外预留的350亿日元调整经费中筹措。

当天，东京奥组委主席森喜朗在致辞中提及今年秋季将在日本举办的橄榄球世界杯赛。他说，今明两年对日本体育界来说是非常重要的两年，希望奥组委工作人员能够多参与橄榄球世界杯赛事，加强与橄榄球世界杯赛事的合作。

东京奥组委去年7月底宣布，由日本著名狂言师野村万斋担任2020年东京奥运会、残奥会开幕式和闭幕式的总导演，电影导演山崎贵和广告策划师佐佐木宏将分别负责东京奥运会、残奥会的开闭幕式部分，音乐人椎名林檎届时也将参与其中。