特朗普宣布美国进入国家紧急状态

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 -- 据人民网报道，地时间2月15日上午,美国总统特朗普在白宫玫瑰园宣布,他将签署一项法案宣布美国进入国家紧急状态，以绕开国会对南部边境墙建设的资金限制。特朗普说，总统有权宣布国家进入紧急状态，这是为了保卫美国南部边境的安全，阻止犯罪分子、毒品等继续通过南部边境进入美国。

美国媒体分析指出，特朗普宣布进入国家紧急状态后，他就可以绕过国会，利用军事建设资金或美国陆军工兵资金修建边境墙。《纽约时报》披露，特朗普能够投入大约80亿美元修建边境墙，超过国会拒绝给予他的57亿美元。

2月14日,美国国会参众两院通过了一份总额达3330亿美元的边境安全和联邦支出法案, 为约四分之一的联邦政府机构拨款至9月30日即本财年结束。但是,对于特朗普一直主张的美墨边境墙项目,该法案仅同意提供13.8亿美元资金, 用于在得克萨斯州奥格兰德谷区域修建一段55英里长的实体墙。特朗普随后表示,愿意签署该法案，以避免联邦政府再次关门,但将采取其他行政手段，包括宣布进入国家紧急状态，以确保制止边境的国家安全和人道主义危机。

美国国会民主党人普遍反对特朗普宣布国家进入紧急状态。众议院议长佩洛西和参议院少数党领袖舒默在联合声明中称："这不是紧急状态，总统散布恐惧情绪并不意味着进入紧急状态。国会将捍卫我们的宪法权威。" 但是，多数共和党议员支持特朗普宣布国家紧急状态。分析人士指出，现行法律虽然赋予了总统宣布进入国家紧急状态的权力，但这势力会为白宫带来一系列法律挑战，并为未来两党争斗树立不好的先例，进一步激化美国的政治极化和分裂。