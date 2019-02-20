哈萨克斯坦的经合组织国家风险评级得到提升

哈通社/阿斯塔纳/2月20日 -- 哈萨克斯坦在经合组织贸易与农业司出口信贷和信用担保工作小组国家风险评级中上升至第五组。

经济合作与发展组织（OECD）根据8个风险类别对世界所有国家进行排名。该组织根据3个指标信用风险评估从而进行分配，分别为：支付结算经验以及财政和经济状况。相关分析工作由出口信贷和信用担保工作小组负责进行。哈萨克斯坦于2017年11月首次参加该工作组会议，并被评级为第六组。

哈萨克斯坦出口公司（KazakhExport）作为代表，定期向经合组织介绍哈萨克斯坦金融工具、指标和发展前景方面的出口潜力。此外，KazakhExport还将直至2020年向国际合作伙伴介绍哈萨克斯坦出口政策中的支持措施、财政和体制工具以及哈萨克斯坦出口战略特点等方面的信息。

哈萨克斯坦出口公司还与有望提供相关建议的经合组织主要成员国代表进行了一系列会谈。会谈期间，公司展示了哈萨克斯坦金融和保险活动领域实施国际标准、程序和建议等方面的资料。

据了解，该评级中的地位得到提升意味着对于经合组织成员国来说，哈萨克斯坦金融稳定性得到加强以及作为国际合作伙伴的可靠性得到提升。

哈萨克斯坦出口公司是巴伊铁列克国有控股公司旗下企业。公司致力于支持经济优先领域非主要商品、工程、服务出口的增长，并为哈萨克斯坦企业提供金融保险及非金融领域的支持措施。

【编译：冰山】