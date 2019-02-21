哈通社/阿斯塔纳/2月21日 -- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部第一副部长罗曼·斯卡利亚尔21日在部门扩大会议上表示，美国航空公司有望今年完成哈美首趟直达航班飞行任务。

"为落实总统下达的工作任务，与美国之间直达航线的法律框架已获得批准。目前，哈萨克斯坦与日本之间也有相关法律框架。这些将为国家之间班次增至每周14班创造机遇。为了今年开通前往日本和美国的直达航班，将讨论向国内航空公司提供国家支持问题。"斯卡利亚尔说。

政府第一副总理阿斯卡尔·马明表示，为了缓解航班开通初期面临的财务损失，应考虑解决补贴问题。

工基发展部第一副部长指出，目前正在制定相关文件，以解决航班补贴问题。日本之间的协议已签署，今年下半年将向该国开通直达航线，并由阿斯塔纳航空公司负责执行航空任务。而对于美国，民航委员会与阿斯塔纳航空公司应根据安全标准通过美国航空主管部门审核，这预计将花费2年时间。因此，外国航空公司将暂时负责执行，并预计将于今年完成首趟直达航班飞行任务。

阿斯塔纳航空公司总裁彼得•福斯特表示，双方有机会加快这一程序。通过美国国土安全部许可是一件非常漫长的过程，目前根据这一问题已经开展谈判工作。如果一切都按计划进行，则有望于明年落实航班飞行任务。

【编译：冰山】