纳扎尔巴耶娃会见欧盟驻中亚事务特别代表布里安

哈通社/阿斯塔纳/2月21日 -- 参议院（议会上院）议员、国际关系、国防及安全委员会主席达丽哈·纳扎尔巴耶娃21日会见欧盟驻中亚事务特别代表彼得·布里安。

纳扎尔巴耶娃指出，同欧盟展开合作是哈萨克斯坦外交政策主要战略方向之一。此外，哈萨克斯坦议会在"哈萨克斯坦-欧盟"议会间合作委员会框架下有意同欧盟进一步发展建设性对话。

欧盟特别代表布里安表示，欧盟愿与哈萨克斯坦促进合作再上新水平。

会中，双方就促进经贸和投资合作前景问题进行了讨论。

纳扎尔巴耶娃指出，有必要简化对哈萨克斯坦公民的签证制度。哈萨克斯坦政府为了将国家立法与欧洲法规协调，采取了一系列举措。哈萨克斯坦为包括33个欧洲国家在内的62个国家公民提供了免签入境政策。

此外，与会代表们还讨论了欧盟最新中亚政策。

会议期间，纳扎尔巴耶娃谈及通过教育、法治以及高质量国家管理发展人力资源问题以及旨在稳定阿富汗局势的措施落实情况等问题。

与此同时，纳扎尔巴耶娃还就欧盟-欧亚经济联盟框架下合作前景进行了介绍。委员会主席指出，这将为双方带来共同利益，并为应对全球经济危机提供机遇。

【编译：冰山】