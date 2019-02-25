纳扎尔巴耶夫总统批准新内阁名单

哈通社/阿斯塔纳/2月25日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统25日签署命令，批准政府总理阿斯哈尔·马明提名的新内阁成员名单。

哈萨克斯坦政府内阁成员名单如下：

总理 阿斯哈尔·乌扎赫拜吾勒·马明



第一副总理兼财政部部长 阿里汗·阿斯汗吾勒·斯玛伊洛夫



副总理 杰恩斯·马赫穆德吾勒·哈斯姆别克



副总理 古丽莎拉•纳吾沙克兹·阿布德哈勒科娃



央行行长 叶尔波拉特•阿斯哈尔别克吾勒•多萨耶夫



外交部部长 贝布特•巴克尔吾勒•阿塔穆库洛夫



内务部部长 叶尔兰·扎曼别克吾勒·图尔古姆巴耶夫



国防部部长 努尔兰•巴尤扎库勒吾勒•叶尔梅克巴耶夫



司法部部长 马拉特•巴赫特詹吾勒·别克塔耶夫



经济部部长 鲁斯兰•耶尔波拉特吾勒·达列诺夫



卫生部部长 耶勒詹•阿曼泰吾勒·比尔塔诺夫



能源部部长 哈纳特•阿勒达别尔根吾勒•波兹姆巴耶夫



农业部部长 萨帕尔汗·克斯科巴依吾勒·奥玛若夫



数字发展、国防和航空航天工业部部长 阿斯哈尔·胡阿尼什吾勒·朱马哈利耶夫



工业和基础设施发展部部长 罗曼·瓦西列维奇·斯卡利亚尔



新闻和社会发展部部长 达吾然•埃斯科尔别克吾勒•阿巴耶夫



劳动和社会保障部部长 别尔德别克•马舍别克吾勒•萨帕尔巴耶夫



文化和体育部部长 阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒



教育和科学部部长 库拉西·诺哈泰克兹·沙穆谢丁诺娃

据悉，该命令自签署日起正式生效。