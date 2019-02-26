著名好莱坞演员支持哈萨克斯坦就向被迫参与武装冲突的儿童提供帮助的志向

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 -- 奥斯卡奖和金球奖得主福里斯特·惠特克近日出席由哈萨克斯坦组织的联合国帮助被迫参与武装冲突的儿童重返社会友谊小组第一次会议。

"奥斯卡得主福里斯特·惠特克如何与我们联系在一起？著名美国演员除了是一名导演，还是帮助被迫参与武装冲突的儿童重返社会行动的支持者、联合国教科文组织亲善大使、美国国际和平研究所创始人。惠特克为了支持哈萨克斯坦出席了本次在纽约联合国总部举行的帮助被迫参与武装冲突的儿童重返社会友谊小组第一次会议并发表讲话。"哈萨克斯坦常驻联合国代表顾问阿努瓦尔·贾伊纳科夫在Facebook主页写道。





据外交部新闻处工作人员介绍，会议吸引近40个联合国成员代表、联合国儿童基金会代表、世界银行以及多个非政府组织代表参与。

哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥马洛夫指出，哈萨克斯坦指出所有旨在向被迫参与武装冲突的儿童提供帮助的国际倡议。





值得一提的是，由哈萨克斯坦、马耳他以及法国共同管理的联合国帮助被迫参与武装冲突的儿童重返社会友谊小组于2018年9月成立。

"友谊小组为了解决这一问题邀请了全球知名专业人员和分析人员们。相关工作结果将在2019年9月在联合国总部举行的联合国第74届会议框架下举行的高级别活动期间向国际社会进行介绍。"外交部发布消息称。











【编译：冰山】