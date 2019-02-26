外交部长阿塔穆库洛夫会见欧盟中亚问题特别代表布里安

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 - 哈萨克斯坦外交部长贝布特•阿特穆库洛夫23日在阿斯塔纳会见了到访的欧盟中亚问题特别代表彼得•布里安。

会谈中，外长指出，哈萨克斯坦非常重视以"欧盟-中亚"形式发展建设性和信任对话。



"今天，欧盟是我们可靠的伙伴，促进了中亚各国的繁荣与团结。"贝布特•阿塔穆库洛夫说。



欧盟特别代表在欧盟通过中亚新战略前夕对哈萨克斯坦进行访问，旨在与中亚国家协商战略优先方向。在过去两年中，哈萨克斯坦与中亚其他国家积极参与了文件的编写工作，提出了高质量内容的想法和建议。



布里安感谢哈萨克斯坦就新战略的内容提出了建设性的建议，其有效实施符合有关各方的利益。



会见时强调了在正在制定的战略中考虑人力资源开发、法治保障和高质量国家管理、发展中小企业、普及数字化、发展运输物流基础设施、提高能源效率、绿色技术、环境保护、合理用水和安全等方面的重要性。



哈萨克斯坦外长重视未来战略实施机制，宣布了一系列旨在确保有效实施发展项目和资源使用的具体建议。考虑到欧盟开展了旨在促进中亚国家发展的重要区域项目活动，希望在新战略框架内保持在中亚地区实施欧盟项目活动的规模。



与欧盟合作的有前景的领域之一是在今年推出一项由欧盟出资在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦中等特殊和高等教育机构培训阿富汗女孩的联合项目。各方达成一致，该教育项目将有助于改善阿富汗妇女和儿童的状况，并有助于调解整个国家的局势。



考虑到区域合作的主题，双方提到近年来中亚的政治和经济进程快速发展，并为各个领域互利伙伴关系的合作开辟了新的前景。



在讨论哈萨克斯坦和欧盟双边合作问题的框架下，特别代表布里安获知哈萨克斯坦打算开展对话，以深化经贸合作，扩大哈萨克斯坦出口，吸引欧洲对优先经济领域的投资，简化欧盟对哈萨克斯坦公民的签证制度。





因此预计今年哈萨克斯坦共和国与欧盟之间的"扩大伙伴关系与合作协议"将生效，这将在代表双方共同利益的诸多领域开辟新的双边合作。



哈萨克斯坦外长还向对方介绍了外交部在实用主义原则基础上加强哈萨克斯坦外交政策经济组成部分的新使命。这其中包括深化哈萨克斯坦在欧洲的经贸和投资合作。



2018年贸易额达377亿美元，2018年上半年哈萨克斯坦经济吸引的外国直接投资总额达到123亿美元。今天，哈萨克斯坦正在实施24个投资项目，欧洲公司的参与金额约为30亿美元。欧盟在哈萨克斯坦的贸易伙伴中保持领先地位，占贸易总额的50％左右。提到不仅维持并增加这些总额的必要性。



会谈在信任和友好的氛围中进行。在会议结束时，双方还讨论了2019年即将举行的"欧盟-中亚"活动的丰富日程。



布里安的访问计划还包括与哈萨克斯坦共和国议会上院和下院相关委员会领导人举行会见。



【编辑：木合塔尔·木拉提】