哈萨克斯坦外交部部长会见阿拉伯国家外交使团代表

哈通社/阿斯塔纳/2月27日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长贝布特·阿塔穆库洛夫26日同埃及、约旦、伊拉克、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛、阿曼、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国驻哈萨克斯坦外交使团代表举行了会晤。

阿塔穆库洛夫指出，纳扎尔巴耶夫总统非常重视加强与阿拉伯国家之间的全面互利合作。

会谈中，外长向大使们介绍了外交部在吸引投资和促进哈萨克斯坦出口方面的新职能。他同时还指出，哈萨克斯坦愿与阿拉伯国家发展经贸关系以及实施能源、物流、农业和其他领域的联合投资项目。

值得一提的是，截至目前，哈萨克斯坦与大多数阿拉伯国家之间的经贸和投资合作的巨大潜力仍然尚未开发。



外长称，2018年哈萨克斯坦与所有22个阿拉伯国家的贸易总额没有超过10亿美元，截至目前的总投资额为24亿美元。与此同时，目前总额为90亿美元的联合项目正处于研究阶段。

为加强经贸合作，双方应着重解决运输和物流领域的问题，包括通过自由化签证制度发展旅游潜力。因此，哈萨克斯坦外交部部长呼吁阿拉伯合作伙伴在双边合作的各个领域开展积极合作。

与此同时，阿塔穆库洛夫确认他将于今年3月1日至2日参加在阿布扎比举行的伊斯兰合作组织外长第46次会议的工作。

他指出，议程包括与我们各国相关的广泛问题。外长表达了在这次活动的框架内与伊斯兰合作组织成员国外交机构领导、包括与阿拉伯国家外长进行会晤的期望。

【编辑：小穆】