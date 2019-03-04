阿塔穆库洛夫在阿布扎比同多国外长举行双边会谈

哈通社/阿斯塔纳/3月4日-据外交部新闻消息，在阿联酋首都阿布扎比的第46次伊斯兰合作组织（OIC）外交部长理事会会议框架内，哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫同多国外交部长举行双边会谈。

阿塔穆库洛夫首先同科威特副首相兼外交大臣谢赫萨巴赫•哈立德•萨巴赫进行会面。双方就经贸和投资等双边合作问题进行讨论。萨巴赫建议两国之间开通直航航班，以促进旅游业发展，并为两国之间的经济、人道主义和文化领域合作提供新动力。



此外，阿塔穆库洛夫同沙特阿拉伯外长阿德尔•朱拜尔会面，双方就两国之间的经贸合作问题进行讨论。阿塔穆库洛夫表示，哈萨克斯坦方面将完全支持沙特阿拉伯提出的成立哈萨克斯坦-沙特阿拉伯协调委员会的相关建议。



在与阿联酋外交和国际合作部长阿卜杜拉•本•扎耶德•阿勒纳哈扬的会面期间，双方就未来的互访日程，以及双边合作的现状和前景等问题进行讨论，并就进一步扩大两国经贸合作达成协议。扎耶德还指出，两国在太空领域的合作前景广阔。今年，阿联酋方面计划在拜科努尔航天发射场进行该国的发射任务。



同时，阿塔穆库洛夫还与约旦外交与侨务大臣埃伊曼•萨法迪进行会面，双方就制定双边合作路线图问题展开讨论，并提到了约旦在解决叙利亚冲突方面的作用和贡献。对此，阿塔穆库洛夫表示，哈萨克斯坦方面将支持任何有助于解决叙利亚危机的国际倡议。



最后，在与印度尼西亚外交部长雷特诺•马尔苏迪的会面期间，阿塔穆库洛夫祝贺印尼方面正式成为联合国安理会非常任理事国，并表示将继续加强同印尼在联合国框架内的合作关系，促进国际和平与安全。



【编译：达娜】