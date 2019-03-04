参议院议长托卡耶夫分别会见多个国家驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/3月4日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫4日应约同吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、亚美尼亚和日本驻哈萨克斯坦大使举行会晤。

会见亚美尼亚驻哈大使加吉克•加拉奇亚安时，议长祝贺该国成功举行议会大选，并表示希望进一步加强两国议会间的合作关系。

托卡耶夫称，哈萨克斯坦和亚美尼亚两国人民之间有着悠久的传统友谊。因此，进一步加强和研究两国文化领域合作具有重要意义。他同时还指出，双方在欧安组织和欧亚经济联盟，以及其他国际组织框架下建立了有效的相互合作。

在会见吉尔吉斯斯坦驻哈大使吉恩别科·库鲁巴耶夫时，托卡耶夫高度评价了哈吉两国立法机构在独联体议会间联盟、集体安全条约组织议会大会和欧安组织议会间联盟框架下的紧密合作关系。他同时还指出，进一步加深经贸和人文领域合作关系至关重要。

会谈中，双方就区域，其中进一步推动古丝绸之路旅游线路的发展问题深入交换了意见。

托卡耶夫同土库曼斯坦驻哈大使托伊勒•卡梅科夫举行会谈时，双方就两国合作关系的热点问题交换了意见。参议院议长表示，2018年8月份在阿克套签署的里海法律地位公约是两国相关部门进行的有效合作结果。他同时还重申，为里海沿岸国家政治。经贸和人文领域合作关系发展创造新机遇的该文件已通过了哈萨克斯坦和土库曼斯坦议会的批准。

此外，托卡耶夫欢迎日本大使川端一郎来哈履新。他同时还强调，根据纳扎尔巴耶夫总统于2016年对日本进行的访问结果，两国领导人就双方合作关系扩大至战略合作伙伴关系达成了共识。

会谈中，双方就核不扩散领域合作，以及进一步推动议会间合作关系发展问题进行了讨论。

【编译：小穆】