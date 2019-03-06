哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 数字发展、国防和航空航天工业部部长阿斯哈尔·朱马哈利耶夫6日在马吉利斯（议会下院）全体会议上就"泽尼特"、"巴伊铁列克"火箭发射综合体落实问题进行了介绍。

"为了促进哈萨克斯坦与俄罗斯航天领域合作，去年在拜科努尔航天发射场进行了包括243个设施在内的'泽尼特' 火箭发射基础设施移交工作。就这一问题，该设施将带来什么成果？未来又将迎来怎样的计划？"议员叶夫根尼·科兹洛夫提出质问称。

朱马哈利耶夫表示，部分设施将不参与航空项目，并将交付地区政府管辖。

"这些设施对于哈萨克斯坦航天领域发展起到关键作用。我们正在制定"巴伊铁列克"项目，其现代化工程需要花费一定的时间。目前正在同俄方商讨可行性研究的所有相关问题。"部长说。

部长指出，可行性研究工作完成之后将着手制定这方面的计划，其中包括"泽尼特"、"巴伊铁列克"火箭发射综合体落实问题。这些设施将为哈萨克斯坦航天业发展作出贡献。

值得一提的是，马吉利斯全体会议通过了《关于批准1995年12月23日关于拜科努尔市地位问题相关协议进行补充修改的协议》法案。新协议规定，拜科努尔市行政机构序列当中，将列入10所哈萨克斯坦政府相关机构。

【编译：冰山】