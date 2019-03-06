日本公司计划开展月球探测

哈通社/阿斯塔纳/3月6日 -- 据共同社报道，日本丰田汽车公司和日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）计划共同开展月球探测。各方预计将在开发用于调查的器材与运载工具等方面进行合作。在12日JAXA在东京都内举行的宇宙探测研讨会上，丰田副社长寺师茂树将与JAXA理事、宇航员若田光一对谈，介绍详细内容。

研讨会上，三菱重工业和三菱电机、清水建设等公司的干部也将出席。各国围绕月球探测的竞争日趋激化，美国、中国和以色列等相继采取行动。日本将以官民合作的"日本团队"发起挑战。各国瞄准的是月球上的冰等资源，冰或许能作为宇航员使用的水加以利用。

美国计划建设新的绕月空间站，将宇航员送往月球表面。中国今年1月宣布首次成功实现无人探测器在月球背面着陆。以色列民间团体也在今年2月发射了月球探测器。

JAXA在今年2月成功实现了探测器"隼鸟2号"在小行星"龙宫"的着陆。今后计划在2021年度向月球发射小型探测器"SLIM"，测试准确着陆目标地点的技术。

丰田曾在2013年把与东京大学等共同开发的搭载人工智能（AI）的小型人形机器人"KIROBO"送往国际空间站。