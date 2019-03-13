哈通社/阿斯塔纳/3月13日 -- 根据最新发布的全球金融中心指数（GFCI），纽约仍是全球最大的金融中心，本次评分为794分。排名第2、3位的分别是伦敦（787分）和香港（783分）。新加坡、上海和东京分列第4至6位。多伦多从上次排名的第11位跃升至第7位。进入前10位的金融中心还包括苏黎世、北京和法兰克福。

斯图加特成为本次排名的新入围者，排名第49位，介于约翰内斯堡和汉堡之间。本次新入围的金融中心还有科威特（57位）和内罗毕（97位）。莫斯科的排名从上次的第83位跌至第88位，与罗马、布宜诺斯艾利斯并列。圣彼得堡的排名则从上次的第80位升至第73位，超过排名第74位的赫尔辛基，后者本次排名大幅上升了20位。

"全球金融中心指数"（Global Financial Centers Index，GFCI）是全球最具权威的国际金融中心地位的指标指数，由英国智库Z/Yen集团和中国（深圳）综合开发研究院共同编制。该指数自2007年开始发布，每年3月和9月定期更新，以显示金融中心竞争力的变化。全球金融中心指数评价体系涵盖了营商环境、金融体系、基础设施、人力资本、声誉及综合因素等五大指标。



【编辑：木合塔尔·木拉提】