中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:18, 13 三月 2019 | GMT +6

    欧亚经济联盟集体管理版权协议获批

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/3月13日 - 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）通过了《关于批准<关于集体管理版权和相关权的程序的协议>法案》。

    据悉，这份协议于2017年12月11日在莫斯科，由欧亚经济联盟各成员国相关领域副部长级官员共同签署。

    哈萨克斯坦司法部部长马拉特•别克塔耶夫表示，这份协议旨在通过集体管理方式，在欧亚经济联盟范围内保护哈萨克斯坦版权所有人的权利。同时，其他成员国的版权所有人的权利，也将在哈萨克斯坦境内得到保障。通过集体管理模式，版权所有人可在欧亚经济联盟区域内获取报酬。

    "该协议通过建立集体管理组织的基本原则、权利和义务，以及明确国家对其管理的形式的方式，规范集体管理的一般原则。"他说。

    在该协议框架下，版权所有人应得收入的分配和发放，强制审计的实施，集体管理组织在未履行其义务时的处理办法等将得到明确。、

    根据协议，集体管理组织有权将收入的最高50%用于日常开支和相关基金池的维护，不过各个成员国也将根据各自法律规定这一份额的上限。例如，根据哈萨克斯坦法律，这一份额不得超过30%。

    "协议中未能涉及的问题将通过成员国相关法律来解决。"部长说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    欧亚经济联盟 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!