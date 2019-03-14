波兰和迪拜航空公司更换执飞赴哈航线的波音客机

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 -- 哈萨克斯坦民航委员会消息称，LOT波兰航空、迪拜航空已宣布将执飞赴哈航线的班机由波音737 MAX客机更换为其他机型。

消息称，LOT波兰航空已将执飞赴哈航线的班机，从波音737 MAX更换为波音737-800 NG。



而迪拜航空则停飞了737 MAX系列飞机。该公司旗下的波音737-NG或将负责执飞赴哈航线。



民航委员会提醒乘客注意关注航班变动情况，妥善安排出行时间。



此前，埃塞俄比亚航空公司一架波音737 max-8型飞机从亚的斯亚贝巴起飞后不久坠毁，机上157人全部遇难。



这架飞机上有149名乘客和8名机组人员，有33名不同国籍的乘客，其中包括19名联合国工作人员。机上没有哈萨克斯坦公民。



事故发生后，纳扎尔巴耶夫总统11日向埃塞俄比亚总统萨赫勒-沃克•祖德致慰问函，就埃塞航空客机失事表示哀悼慰问。



欧洲航空安全局12日宣布，禁止波音737 MAX 8及波音737MAX 9两款型号客机在所有欧盟领空上飞行。



哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会宣布，将从3月13日起暂停运行波音737 MAX机型客机。



【编译：木合塔尔·木拉提】