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    15:32, 14 三月 2019 | GMT +6

    波兰和迪拜航空公司更换执飞赴哈航线的波音客机

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    哈通社/阿斯塔纳/3月14日 -- 哈萨克斯坦民航委员会消息称，LOT波兰航空、迪拜航空已宣布将执飞赴哈航线的班机由波音737 MAX客机更换为其他机型。

    消息称，LOT波兰航空已将执飞赴哈航线的班机，从波音737 MAX更换为波音737-800 NG。

    而迪拜航空则停飞了737 MAX系列飞机。该公司旗下的波音737-NG或将负责执飞赴哈航线。

    民航委员会提醒乘客注意关注航班变动情况，妥善安排出行时间。

    此前，埃塞俄比亚航空公司一架波音737 max-8型飞机从亚的斯亚贝巴起飞后不久坠毁，机上157人全部遇难。

    这架飞机上有149名乘客和8名机组人员，有33名不同国籍的乘客，其中包括19名联合国工作人员。机上没有哈萨克斯坦公民

    事故发生后，纳扎尔巴耶夫总统11日向埃塞俄比亚总统萨赫勒-沃克•祖德致慰问函，就埃塞航空客机失事表示哀悼慰问

    欧洲航空安全局12日宣布，禁止波音737 MAX 8及波音737MAX 9两款型号客机在所有欧盟领空上飞行

    哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会宣布，将从3月13日起暂停运行波音737 MAX机型客机

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 黄金储备 交通运输 交通
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