英国议会下院投票反对“无协议脱欧”

哈通社/阿斯塔纳/3月14日 —— 据新华社报道，英国议会下院13日投票决定，反对英国在任何情况下"无协议脱欧"。

英国议会下院当天经过辩论，以312票支持、308票反对的投票结果通过一项关于"反对英国在任何情况下‘无协议脱欧'"的修正案。修正案并无法律约束力。

随后，议会下院再次投票，以321票支持、278票反对的结果通过一项政府动议，正式明确议会反对英国"无协议脱欧"。

英国首相特雷莎·梅在投票结果公布后表示，要保证"无协议脱欧"的情况不出现，英欧就需要达成一份"脱欧"协议，但欧盟已明确表示此前被英国议会下院两次否决的"脱欧"协议将是唯一可行的方案。

13日，英国议会下院还投票否决了一项要求将"脱欧"日期推迟到5月22日的修正案。

舆论认为，虽然议会下院反对"无协议脱欧"，但仍存在英国"无协议脱欧"的可能。

13日，英国政府还宣布了"无协议脱欧"情况下的临时关税措施，明确将对大部分进口商品实行零关税，以尽量降低企业成本和消费者开支，同时保护脆弱行业。

根据此前安排，英国议会下院将于14日就是否推迟"脱欧"进行投票。英国白金汉大学政治学教授安东尼·格里斯告诉新华社记者，如果议会下院14日投票决定推迟"脱欧"，英国可能会以提前大选或第二次全民公投的方式打破目前的"脱欧"僵局。

12日，英国议会下院投票再次否决了英国政府与欧盟达成的"脱欧"协议。英国舆论认为，这意味着该协议已名存实亡。

根据此前协议，英国将于3月29日正式退出欧盟。