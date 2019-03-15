哈萨克斯坦-波兰商业论坛在突厥斯坦举行

哈通社/突厥斯坦/3月15日- «突厥斯坦：波兰商业的新机遇»哈萨克斯坦-波兰商业论坛首次在突厥斯坦举行。

以波兰驻哈萨克斯坦特命全权大使塞利姆•卡兹比耶维奇为首的波兰代表团出席活动，其中包括20多名来自经济、农业、电信和工程领域的外国企业人员。



论坛由"突厥斯坦投资"公司（Turkistan Invest）组织举办，双方就联合项目的实施、进出口等问题进行讨论。



会上，波兰投资贸易局外贸办公室主任尤利亚·戈罗德茨卡亚指出，该商业论坛将有助于改善两国的市场环境，并确立波兰和突厥斯坦之间的新经贸发展方式，为中亚地区开辟新道路的哈萨克斯坦在欧洲和亚洲地区发挥着重要作用。



"突厥斯坦投资"公司方面表示，该地区农业产量巨大，农业工业综合体国家方案在该地区成功实施。同时，该公司建议将波兰技术引入突厥斯坦地区的农业领域，为此，波兰代表介绍了相关解决方案，还表示愿意提供必要设备，并为当地居民进行培训。



此外，在论坛框架内，两国企业家之间举行了多次B2B会议。根据会议结果，双方就进一步发展双边合作达成共识，并签署了一系列合作协议。



值得一提的是，目前在哈境内运营的波资企业数量超200家。去年，哈萨克斯坦与波兰之间的贸易额超10亿美元，我国从波兰方面进口的产品主要包括药品、化妆品和糖等，而我国向波兰主要出口矿产品、煤炭和小麦等。



【编译：达娜】