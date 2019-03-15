阿斯哈尔•朱马哈利耶夫会见俄罗斯宇航空间活动国有公司总裁

哈通社/阿斯塔纳/3月15日-哈萨克斯坦数字发展、国防和航空航天工业部部长阿斯哈尔•朱马哈利耶夫日前同俄罗斯宇航空间活动国有公司（Roscosmos）总裁德米特里•罗戈津举行会面。

参加会面的还包括拜科努尔市政府负责人康斯坦丁•布斯根以及克孜勒奥尔达州州长科热姆别克•库谢尔巴耶夫。



会谈期间，双方就拜科努尔航天中心的相关工作以及在航天领域的合作关系进行讨论，重点讨论了"巴伊铁列克"火箭发射综合体项目的实施进度，并指出确保项目的商业吸引力是重中之重。



此外，双方还谈到了与阿联酋共同实施的加加林发射台的现代化三边项目，并提到了哈萨克斯坦与俄罗斯相关部门就有关在"One Web"项目框架内的互动合作。



同时，会谈期间，双方还就拜科努尔市的发展前景，以及确保该地区政治与社会需求的联合措施进行讨论，其中包括在拜科努尔自由经济区建设项目框架内设立工作小组。



根据会议结果，俄罗斯方面高度赞赏了哈俄政府间委员会在拜科努尔综合体方面的工作效率，并就今年4月在莫斯科举行哈俄政府间委员会第四次会议达成初步协议。



【编译：达娜】