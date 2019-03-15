中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:49, 15 三月 2019 | GMT +6

    马斯克宣布将在哈萨克斯坦建立特斯拉增压器站

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 特斯拉汽车首席执行官伊隆·马斯克15日通过推特宣布，计划在哈萨克斯坦建立特斯拉电动汽车增压器站（充电站/ Supercharger）。

    据了解，特斯拉15日在洛杉矶发布了最新型电动车MODEL Y。新车拥有标准版、长续航版、双电机全轮四驱版以及性能版四种车型，价格也从3.9万美元-6万美元不等，预计在2020年秋季交付。

    马斯克在新车发布会上说："其实，我们一直受到哈萨克斯坦的大力支持。是的，我们将会在那里建增压器站。"

    值得一提的是，特斯拉MODEL Y是特斯拉旗下推出的第二款SUV车型，定位5座中型SUV市场，同时可选装7座。新车型标准版续航能力达到370英里，最高时速月193公里/小时，百公里加速5.9秒。而长续航版最长续航能力为约480公里，最高时速约200公里/小时，百公里加速5.5秒，售价为4.7万美元。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 科技 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!