马斯克宣布将在哈萨克斯坦建立特斯拉增压器站

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 特斯拉汽车首席执行官伊隆·马斯克15日通过推特宣布，计划在哈萨克斯坦建立特斯拉电动汽车增压器站（充电站/ Supercharger）。

据了解，特斯拉15日在洛杉矶发布了最新型电动车MODEL Y。新车拥有标准版、长续航版、双电机全轮四驱版以及性能版四种车型，价格也从3.9万美元-6万美元不等，预计在2020年秋季交付。

马斯克在新车发布会上说："其实，我们一直受到哈萨克斯坦的大力支持。是的，我们将会在那里建增压器站。"

值得一提的是，特斯拉MODEL Y是特斯拉旗下推出的第二款SUV车型，定位5座中型SUV市场，同时可选装7座。新车型标准版续航能力达到370英里，最高时速月193公里/小时，百公里加速5.9秒。而长续航版最长续航能力为约480公里，最高时速约200公里/小时，百公里加速5.5秒，售价为4.7万美元。

【编译：小穆】