国际突厥学院科研委员会例行会议在比什凯克举行

哈通社/阿斯塔纳/3月18日 -- 据国际突厥学院新闻处消息，国际突厥学院（TWESCO）科研委员会例行会议今日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市举行，会议总结国际突厥学院2018年工作结果，并就2019年工作计划进行讨论。

据了解，吉尔吉斯斯坦教育和科学部部长古丽米拉·库达伊别尔迪耶娃、阿塞拜疆教育部副部长玛哈巴特·瓦利耶娃、土耳其教育部副部长穆斯塔法·萨夫兰、哈萨克斯坦教育和科学部副部长如斯铁姆·毕哈利以及国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里出席会议。

会议期间，与会各代表批准今年的重要日安排，并就教育和科学领域合作问题进行了讨论。

与此同时，会议深入讨论国际突厥学院制作的《突厥世界地理》、《突厥共同历史》、《突厥共同文学》等教材书并给予了高度评价。

此外，参会各方就在阿塞拜疆举行下一次科研委员会会议达成共识。

国际突厥学院2019年重要日期：

1. 玉素甫·哈斯·哈吉甫《福乐智慧》书籍950周年；

2. 金帐汗国和蒙厄尔斯坦建立起到重要作用的塔拉斯大会750周年；

3. 阿塞拜疆著名诗人、思想家Imadaddin Nasimi诞辰650周年；

4. 突厥学家伊斯特万•曼多奇•孔谷尔75周年；

5. 穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克领导的民族解放运动100周年；

6. 突厥世界一体化具有重要意义的《纳希切万协议》签署10周年；

【编译：冰山】