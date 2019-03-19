上合组织成员国将举行联合反恐演习

哈通社/阿斯塔纳/3月19日 -- 据新华社消息，上海合作组织（上合组织）地区反恐怖机构理事会15日在乌兹别克斯坦首都塔什干宣布，上合组织成员国主管机关将在今年举办联合反恐演习和联合边防行动。

上合组织地区反恐怖机构理事会第34次例会当天在塔什干召开。来自哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度和巴基斯坦8个成员国主管机关以及上合组织地区反恐怖机构执委会代表团参加了会议。

会议批准《关于上海合作组织地区反恐怖机构理事会向元首理事会汇报地区反恐怖机构2018年工作的报告》，赞成上合组织成员国主管机关和地区反恐怖机构执委会为落实《上海合作组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义2016至2018年合作纲要》所做的工作。

会议审议上合组织地区反恐怖机构理事会决议落实情况的报告，积极评价上合组织成员国主管机关和地区反恐怖机构执委会联合专家工作组2017年至2018年在落实有关打击利用互联网从事恐怖主义、分裂主义和极端主义活动建议方面所做的工作。会议积极评价上合组织地区反恐怖机构执委会前一阶段所做工作。

会议决定上合组织地区反恐怖机构理事会下次会议于今年9月在俄罗斯举行。

上合组织成立于2001年6月，常设机构有秘书处和地区反恐怖机构。秘书处设在中国北京，地区反恐怖机构设在乌兹别克斯坦首都塔什干。