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    21:38, 19 三月 2019 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫：托卡耶夫是最适合执掌哈萨克斯坦的人

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    哈通社/阿斯塔纳/3月19日 - 在总统任期结束前停止总统权力的情况下，哈萨克斯坦总统职务将由参议院议长代理。

    哈萨克斯坦首任总统--努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫19日在电视讲话中如此表示。

    "哈萨克斯坦的权力交接已得到了宪法的保障。在总统提前结束其职权的情况下，剩余任期结束相关权力前将由参议院议长接任。之后将举行新的总统选举。"纳扎尔巴耶夫总统说。

    当前的哈萨克斯坦参议院议长为哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫。

    "众所周知，他是莫斯科国际关系学院的博士，熟练掌握英文和中文。多年来从事领导职务，拥有丰富的经验。在我国外交政策的形成年代中担任了外交部长、副总理和总理、参议院议长等职务。对我国政治经济情况了解的非常透彻。"首任总统说。

    哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫曾任联合国副秘书长，这是他作为外交官的重要成就。

    "他从哈萨克斯坦独立以来，就一直与我共事。我很了解他，他是一个公正而富有责任心的公民，对我国内外事务全面了解，参与了所有政策规划的制定和实施。我相信，哈斯穆卓玛尔特•科米尔吾勒是最适合执掌哈萨克斯坦的人。"纳扎尔巴耶夫总结说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

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