中选委：哈斯穆卓玛尔特解除参议院议长职务

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 - 据哈萨克斯坦共和国中央选举委员会新闻处消息，20日举行的中选委会议讨论了关于哈萨克斯坦总统权力在任期内提前终止以及哈萨克斯坦总统权力向哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫进行移交的相关事务。

通报称，20日早晨九点召开的会议讨论了三个主要议题。分别是：哈萨克斯坦共和国总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在总统任期结束前宣布停止总统权力；关于哈萨克斯坦共和国参议院议员哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫终止其议员职务相关的事项；哈萨克斯坦共和国总统权力向哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫移交的事项。



根据宪法第42条第3款，现任共和国总统的权力将在其任期结束、新当选总统接任之时，或任期未满前宣布辞职时停止。



根据宪法委员会2019年1月15日的№ 1号令，基于哈萨克斯坦共和国总统的宪法地位，其有权根据其意愿终止其权力。这是总统可以在任期内选择辞职的法理基础。



根据宪法第48条，哈萨克斯坦共和国总统提前离职的情况下，其职务将由哈萨克斯坦共和国参议院议长接任。在接任总统职务的同时，也将同时解除其议长职务。



№ 885号总统令第二条规定将总统职权移交给哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫。同时，根据宪法第48条第1款以及《哈萨克斯坦共和国议会及其议员地位法》，中选委会议就停止参议院议员职务做出了相关决定并提交议会。



【编译：木合塔尔·木拉提】