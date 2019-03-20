政府第一副总理受邀访华

哈通社/阿斯塔纳/3月20日-由哈萨克斯坦政府第一副总理兼财政部部长阿里汗•斯玛伊洛夫带领的代表团于3月19受邀前往中国进行工作访问。

访问期间，斯玛伊洛夫同该国国务院副总理韩正、海关总署署长倪岳峰以及财政部部长刘昆举行会谈。



在与韩正进行会面时，双方就双边合作等问题进行讨论，并指出两国在"光明大道"规划和"一带一路"倡议之间的协同作用下，为基础设施建设、投资和贸易、工业、运输、文化和人道主义领域的合作发展发挥了巨大潜力。



会上，双方还有关就启动哈中生产力合作基金的有关问题达成共识，以促进双边合作项目的成功实施。



同时，双方还讨论了中国金融机构与阿斯塔纳国际金融中心之间建立战略伙伴关系的可能性，并提到了两国在运输和物流领域的高效率合作。



此外，在与倪岳峰的会谈中，双方就两国海关之间的双边项目进展问题交换了意见。



而在与刘昆的会谈中，双方就当前的经济形势，以及进一步加强两国金融机构在项目和贸易融资领域的合作前景等问题进行了讨论。最后，双方一致表示愿意在哈中合作委员会框架内推动两国全面战略合作伙伴关系。



【编译：达娜】