哈萨克斯坦与日本将继续加强议会间合作

哈通社/东京/3月26日-哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）副议长古丽米拉•伊斯穆巴耶娃和日本参议院议长伊达忠一日前在东京进行会面。

会谈期间，伊斯穆巴耶娃正式邀请伊达忠一出席欧亚国家议会议长第四次会议，并指出哈萨克斯坦与日本两国议会间合作关系近年来得到了有效发展。



伊达忠一表示，日本高度重视与哈萨克斯坦之间的双边合作关系，并回忆道纳扎尔巴耶夫于2016年11月对东京进行正式访问期间曾在参议院发表讲话。据悉，纳扎尔巴耶夫是唯一一位在日本国会两院前发表讲话的后苏联空间国家领导人。



此外，伊达忠一对纳扎尔巴耶夫宣布辞职的消息表达了不舍。他强调，在近30年的时间里，纳扎尔巴耶夫在实现国家现代化方面取得了令人瞩目的进展，赢得了国际社会的尊重。



同时，伊达忠一表示相信，哈萨克斯坦将在托卡耶夫总统的领导下，迈向更大的成功。



值得一提的是，欧亚国家议会议长第四次会议将于9月23-24日期间在努尔-苏丹举行，会议主题为《大欧亚：对话、新任、伙伴关系》。届时，将有来自80多个国家和16个国际议会组织的代表人员出席活动。



【编译：达娜】