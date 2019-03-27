投资哈萨克斯坦的十个理由

哈通社/努尔-苏丹/3月27日 -- 哈萨克斯坦国家投资局中国首席代表扎纳特日前在驻华使馆投资促进论坛上，向中国企业发出了来哈投资兴业的邀请。

他向中国企业给出了投资哈萨克斯坦的十个理由：



第一，哈萨克斯坦拥有重要的战略位置。哈萨克斯坦是丝绸之路的中心，连接欧洲和亚洲，在"一带一路"倡议中发挥关键的作用。据相关的统计，中国要把货物送到欧洲，总长度10000公里的路程有3000多公里通过哈萨克斯坦。

第二，哈萨克斯坦是政治、社会、经济各方面都非常稳定的国家。这些年，哈萨克斯坦年均GDP增长率比白俄罗斯高一些，从2008年到2017年都保持在4.1%。此外，哈萨克斯坦还是高加索地区和中亚地区的第一大经济体。

第三，哈萨克斯坦拥有良好的法治环境，重视投资者权益保护工作。例如，阿斯塔纳国际金融中心设有以最高国际标准运作的国际仲裁中心，以解决阿斯塔纳国际金融中心的民事和商业纠纷。阿斯塔纳国际金融中心类似于经济特区，其中会有一些特殊的优惠政策。

第四，哈萨克斯坦政府不断改善投资者和企业入驻的条件，比如获得一些许可证或者完成登记手续将会越来越便捷。

第五，哈萨克斯坦劳动力素质较高。哈萨克斯坦是苏联加盟国家，大多数公民掌握俄哈双语，也有一些公民具备良好的英语水平。

第六，哈萨克斯坦当前正在扩大市场开放，大力发展基础设施，经济日趋多元化和现代化。

第七，哈萨克斯坦拥有强大的基础设施，比如发达的互联网、铁路、高速公路、机场等等。

第八，目前哈萨克斯坦拥有12个经济特区、22个工业开发区，每一个经济特区和工业开发区都已经拥有了发达的基础设施，并为企业提供特殊的经济政策，包括免税、提供免费的土地等等。

第九，哈萨克斯坦投资机会很多，比如在农业、化工、采矿和冶金、房地产旅游、物流和基础设施、PPP等领域，都有较大潜力，并会允许获得上述提到的优惠政策。

第十，哈萨克斯坦国家投资局服务质量高。国家投资局实行24小时服务的制度，按照单一窗口方式工作，所有的外国投资者将在项目全程发展过程中得到相应的支持。此外，国家投资局在美国、英国、法国、俄罗斯、新加坡、中国、印度都设有代表处，在哈萨克斯坦有17个州也有代表处。这些代表处都将推介一些在哈投资机会。



【编辑：木合塔尔·木拉提】