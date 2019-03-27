哈萨克斯坦伊斯兰金融机构发展势头良好

哈通社/努尔-苏丹/3月27日 - 目前哈萨克斯坦有两家提供伊斯兰金融服务的银行。

这两家金融机构分别是Al Hilal 银行和Zaman Bank银行。值得一提的是，后者于2016年从央行处获得了自愿重组为伊斯兰银行的许可。



据ranking.kz消息，在过去的一年里，伊斯兰银行在哈萨克斯坦二级银行资产占比中的份额由0.16%增加至0.23%。至2019年1月，Al Hilal 银行资产为326亿坚戈（年增长39.6%），Zaman Bank银行为246亿坚戈（年增长67.4%）。



伊斯兰银行的股权资本在一年间也显示出显著增长增长：Al Hilal 银行 - 增长8.4％，达到161亿坚戈；Zaman Bank银行增长7.9％，达到127亿坚戈。



根据伊斯兰教法的规则，这两家伊斯兰金融机构的信贷不计利息，即贷款不收利息，存款不付利息。



过去的一年中，两家金融机构的贷款组合和存款组合规模都有增加。



Al Hilal 银行的贷款组合增长37.9％，达88亿坚戈，而Zaman-Bank银行的贷款组合增长7.3%，达138亿坚戈。



Al Hilal 银行的存款增加了2.4倍，达144亿坚戈。与此同时，Zaman-Bank银行的存款增加了2.3倍，达到6.52亿坚戈。值得一提的是，两家银行的存款组合均以企业存款占比最高，分别是94％和98.5％。

【编译：木合塔尔·木拉提】