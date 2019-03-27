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    19:48, 27 三月 2019 | GMT +6

    政府总理会见俄罗斯国家原子能公司领导讨论合作问题

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    哈通社/阿斯塔纳/4月27日 -- 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明27日会见俄罗斯国家原子能集团公司首席执行官阿列克谢·利哈乔夫。

    会谈期间，双方主要就原子能领域合作以及哈-俄两国企业铀矿开采和浓缩项目发展重点问题进行了讨论。

    【编译：冰山】

    标签:
    外交 哈萨克斯坦与俄罗斯 政府 俄罗斯 黄金储备
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