警方迅速行动救出遭绑架中国商人 驻哈大使致谢

哈通社/努尔-苏丹/3月28日 - 哈萨克斯坦警方在不到一个昼夜的时间里迅速破案，解救了一位遭到绑架的中国商人。

据哈萨克斯坦内务部官方代表努尔德里达•沃拉兹消息，日前，中国驻哈萨克斯坦大使馆向警方报警，称一名37岁中国商人的妻子与大使馆联系并求助，指其丈夫被不明身份人员绑架并索要总额40万元（约2250万坚戈）赎金。



警方接到报案后，迅速成立了专案组，采取了所有措施侦办案情，并很快锁定了犯罪嫌疑人。随后警方立即开始了营救行动。



最终，涉案人员被全部抓获，警方救出了被绑架的中国商人。





目前警方正在对所有涉案嫌疑人进行审讯和调查等工作。



"感谢哈萨克斯坦政府、内务部、阿拉木图警方在接到我妻子的求助后，迅速的将我解救出来。能够这样快的得到帮助，令我非常高兴。我还要向中国驻哈萨克斯坦使馆表示感谢。我今后还会继续来到哈萨克斯坦，这里对个人安全的重视和保障很强力。"被解救的中国商人说。





28日，中国驻哈大使张霄特意至哈萨克斯坦内务部，向部长和全体警务人员，表达了中方的谢意。





【编译：木合塔尔·木拉提】