吉尔吉斯和俄罗斯将进一步加深各领域合作

哈通社/比什凯克/3月29日 - 俄罗斯和吉尔吉斯宣布2020年为两国合作年。

据哈通社驻吉尔吉斯记者报道，当地时间28日，俄罗斯总统普京对吉尔吉斯斯坦进行国事访问。



访问期间，吉俄两国总统在比什凯克举行了会谈，随后共同出席了两国区域间会议。



据悉，两国总统在会谈中就进一步深化吉尔吉斯和俄罗斯关系进行了广泛讨论，并就扩大在政治、经贸、文化、人文、军事技术、教育等领域的合作交换了意见。



在同吉总统的会谈期间，俄总统普京表示，俄罗斯与吉尔吉斯之间的双边贸易额呈现积极的增长态势。



据俄方统计，2018年两国贸易额接近20亿美元，同比增长了17%。目前，有近700家合资企业在吉尔吉斯运营。



吉总统热恩别科夫则表示吉尔吉斯斯坦特别重视两国人民之间联系沟通的桥梁（指俄语）。他还强调俄罗斯联邦对吉尔吉斯斯坦来说是一个亲密、可靠、忠诚，也是一个长期的战略合作伙伴。



两国元首在会后通过了联合声明，并签署了价值逾60亿美元进一步深化各领域合作的文件。



联合声明指出，吉俄两国在政治、经济、人文和军事技术等诸多领域拥有共同利益，本着战略伙伴关系的精神，双方将进一步加强在所有领域的合作。此外，根据双方达成的协议，吉方宣布2020年为吉尔吉斯斯坦的吉俄合作年。



值得一提的是，这是俄罗斯总统2019年首次对吉尔吉斯进行国事访问。



【编译：木合塔尔·木拉提】