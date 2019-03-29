努尔-苏丹市将举办第二届《神奇的哈萨克国》国际艺术节

哈通社/努尔-苏丹/3月29日 - 首都将于今年首都日期间举办《神奇的哈萨克国》国际艺术节，艺术节将邀请国内外同胞参与。

努尔-苏丹市市长巴赫特•苏力坦诺夫28日在于"同胞"基金会签署合作发展备忘录的签署仪式上表示，努尔-苏丹市政府将于"同胞"基金共同组织此次国际艺术节。



"活动将在首都日期间举行。与此同时，为了推动哈萨克传统手工艺的发展和宣传，还将在活动框架下举办‘哈萨克艺术'展等活动。"他说。



艺术节主要旨在提高哈萨克同胞们创作和教学潜力，并在掌握母语和了解民族价值观方面提供支持。



据介绍，艺术节将分多个项目方向，包括铁尔麦（терме）、哲尔穆沙拉（Жыр мүшәйрасы）、舞蹈、歌曲以及手工艺。



参与艺术节的选手除了来自全国各地的精英外，还将吸引来自俄罗斯、中国、蒙古、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦和其他国家的哈萨克传统艺术传承者们参加。



首届《神奇的哈萨克国》国际艺术节举办于2018年。当年的艺术节总冠军被来自中国的哈萨克族艺术家朱马泰•阔苏拜摘得。



【编译：木合塔尔·木拉提】