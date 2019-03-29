多国元首祝贺哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫就任哈萨克斯坦总统

哈通社/努尔-苏丹/3月29日 -- 据总统府新闻局消息，一些国家领导人和国际组织负责人陆续致电致函哈斯穆卓-玛尔特•托卡耶夫，热烈祝贺他就任哈萨克斯坦共和国总统。

西班牙国王费利佩六世在贺电中祝贺托卡耶夫就任总统，并强调将持续推进哈萨克斯坦与西班牙之间的互利友好合作关系。



沙特阿拉伯国王萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特祝贺托卡耶夫就任总统，并祝福哈萨克斯坦人民永享和平、幸福与繁荣。



土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安代表个人及全体土耳其人民，向哈斯穆-卓玛尔特就任总统表示祝贺。"相信在您担任总统期间，两国兄弟般有好的合作关系将保持下去，并得到更加深化的发展。"他说。



其他发来贺电的国家和国际组织领导人还包括：



美国国务卿迈克尔•蓬佩奧



白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科



日本首相安倍晋三



韩国总统文在寅



法国总统埃马纽埃尔•马克龙



蒙古国总统哈勒特马•巴特图勒嘎



阿富汗总统阿什拉夫•加尼•艾哈迈德扎伊



阿联酋总统哈利法•本•扎耶德•阿勒纳哈扬



经济合作与发展组织秘书长安吉尔•古里亚



等。