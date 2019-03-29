哈萨克斯坦和意大利继续加强经贸合作

哈通社/努尔-苏丹/3月29日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼•瓦西里恩科27-28日期间对意大利进行访问。

访问期间，瓦西里恩科同意大利经济发展部副部长安德里亚•奇奥菲进行会谈，双方就两国在贸易、经济和投资领域的双边合作进行讨论。



瓦西里恩科指出，意大利市哈萨克斯坦的第二大贸易伙伴。自建交27年来，两国在双边合作发展方面取得了令人瞩目的进展，外贸交易额达130亿美元。意大利自2006年以来向我国进行的直接投资额达60亿美元。



双方谈到了哈萨克斯坦的运输和物流潜力以及在"一带一路"倡议中起到的关键作用，并表示通过支持哈萨克斯坦-意大利合资企业（目前哈萨克斯坦境内共有164家意资企业），发展数字技术、基础设施和农工业领域，加强双边合作。



同时，瓦西里恩科与意大利外交与国际合作部俄罗斯、东欧、高加索和中亚事务司司长迪米凯莱进行会面，双方就经贸和投资领域的合作关系，以及今年的双边合作计划进行讨论，其中包括将于近期举行的两国政府间第9次会议，以及高级别官员互访议程。



访问第二天，瓦西里恩科与意大利众议院副议长埃托罗•罗萨托以及众议院执行秘书、哈萨克斯坦-意大利友谊小组负责人埃德蒙多•希拉利进行会谈，双方就双边和多边合作问题进行会谈。



瓦西里恩科邀请意大利方面出席将于今年9月23-24日在首都努尔-苏丹市举行的欧亚国家议会议长第四次会议。



意大利方面高度评价哈萨克斯坦与意大利双边关系的发展，强调议会间关系是发展伙伴关系的重要工具，并表示计划将在不久的将来批准通过《哈萨克斯开通和欧盟之间关于扩大伙伴关系与合作协定》。



会谈后，双方就继续加强议会间联系达成共识。



访问工作结束后，瓦西里恩科在意大利国际组织协会(SIOI)进行演讲，为学生们讲述了哈萨克斯坦在中亚和地区安全中的战略意义。



瓦西里恩科接受了意大利媒体记者的访问，回答了有关双边合作的相关问题，以及哈萨克斯坦在许多国际问题中的立场。



值得一提的是，在超过四分之一世纪的时间里，哈萨克斯坦和意大利之间建立了富有成效的政治对话和坚实的法律基础，并在经贸、文化和人道主义领域开展了有效合作。





【编译：达娜】