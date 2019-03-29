哈萨克斯坦特技演员们将出演李小龙手稿改编剧《战士》

哈通社/阿拉木图/3月29日 -- 哈萨克斯坦Nomad Stunts特技演员团队将参与电视剧《战士》（Warrior）拍摄工作。

据了解，特技演员们目前正在南非首都开普敦市为Cinemax与HBO公司电视剧《勇士》拍摄工作做准备。

这部电视剧的创作灵感来自于已故电影巨星李小龙的手稿，由指导《速度与激情》系列电影、《赛车风云》的美国著名导演林诣彬（Justin Lin）执导，美国作家乔纳森· 崔普尔完成剧本创作。

故事背景设置在美国内战后，李小龙构想故事中的主角Ah Sahm是一位从中国来到美国的武术奇才，但他却意外地卷入了唐人街血腥的帮派斗争中，并最终成为了一名职业打手。

李小龙在这个故事上花费了多年的时间，但这个故事此前从未出版过，这也是很多人不知道李小龙还写过故事的原因。李小龙去世之后，他的女儿李香凝发现了故事的手稿，并开始寻找能够将故事拍成电视剧的公司合作。

电视剧预计将于4月5日开播。





此外，哈萨克斯坦特技演员们还通过了Netflix公司新影视项目的试镜，拍摄工作计划在捷克进行。

Nomad Stunts负责人加伊达尔别克·库恩霍金诺夫表示，团队在新西兰参与迪士尼影业制作的电影《花木兰》拍摄工作期间收到了新项目邀请。其中，团队女演员吉别克·扎帕斯巴耶娃将饰演主角。

值得一提的是，Nomad Stunts特技演员们还曾参与《马可波罗》第二季拍摄工作。除此之外，参与的影视作品还包括《The Conquest of Siberia》、《托米莉斯女王》、《敢死队2》、《四十七浪人》、《游牧战神》、《维京：王者之战》、《铁血一千勇士》、《The Road to Mother》以及宝莱坞影视作品《章西女王》等。









































【编译：冰山】