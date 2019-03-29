中国超越日本新晋全球第一大天然气进口国

哈通社/阿斯塔纳/3月29日 -- 据中国媒体报道，中国日前发布《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2018-2019）》（简称《蓝皮书》）。

报告显示，中国继2017年成为世界最大原油进口国之后，2018年又超过日本，成为世界最大的天然气进口国。

这一年，中国的天然气消费继续保持强劲的增长，同时，对外依存度进一步提高。进口天然气9038.5万吨，同比大幅增长31.9%，对外依存度升至45.3%。

中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书编委董秀成表示，中国成为全球第一大天然气进口国，这也是2018年能源领域发展的一个重要节点。董秀成预计，2019年这个趋势还会继续，尤其是叠加国内环保压力，以及源结构调整的这种需求，天然气的大发展仍将是个主流。

报告介绍，2018年，中国在俄罗斯的亚马尔LNG（液化天然气）等大型项目进展顺利，2019年，中俄天然气东线即将建成。

报告预计，2019年，中国天然气进口量约为1430亿立方米，天然气对外依存度将进一步增至46.4%，天然气和非化石能源将成为这一年拉动我国能源结构转型的"两驾马车"。