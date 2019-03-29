总统任命新任工业和基础设施发展部执行秘书

哈通社/努尔-苏丹/3月29日 -- 据总统府消息，根据总统令，梅热克·库达伊别尔艮吾勒·普什姆巴耶夫被任命为工业和基础设施发展部执行秘书。

与此同时，扎米尔·萨德科夫·萨艮诺夫被解除其工业和基础设施发展部执行秘书职务。

【编译：冰山】