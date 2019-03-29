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20:46, 29 三月 2019 | GMT +6
总统任命新任工业和基础设施发展部执行秘书
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哈通社/努尔-苏丹/3月29日 -- 据总统府消息，根据总统令，梅热克·库达伊别尔艮吾勒·普什姆巴耶夫被任命为工业和基础设施发展部执行秘书。
与此同时，扎米尔·萨德科夫·萨艮诺夫被解除其工业和基础设施发展部执行秘书职务。
【编译：冰山】
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