中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    20:46, 29 三月 2019 | GMT +6

    总统任命新任工业和基础设施发展部执行秘书

    None
    None
    哈通社/努尔-苏丹/3月29日 -- 据总统府消息，根据总统令，梅热克·库达伊别尔艮吾勒·普什姆巴耶夫被任命为工业和基础设施发展部执行秘书。

    与此同时，扎米尔·萨德科夫·萨艮诺夫被解除其工业和基础设施发展部执行秘书职务。

    【编译：冰山】

    标签:
    总统令 任免 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!