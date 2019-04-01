国际油价连续第四周上涨

哈通社/努尔-苏丹/4月1日 -- 国际原油价格连续第四周上涨，轻质原油期货整周涨1.9%，布伦特原油期货整周涨2%。美国对伊朗和委内瑞拉的制裁，以及欧佩克主导的减产，都盖过了人们对全球经济放缓的担忧。今年前三个月，原油价格大涨32%，创十年来最大季度涨幅。

截至3月29日收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨0.84美元，收于每桶60.14美元，涨幅为1.42%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.57美元，收于每桶68.39美元，涨幅为0.84%。

沙特方面表示，将致力于消除产量不平衡的状况，力求3月的减产执行率达到100%，并持续四个月之久，强化了市场对于欧佩克大幅减产的预期。此外，欧佩克方面还表示，将考虑在6月的减产会上讨论将减产协议延长至2019年末的方案，进一步强化了市场对于欧佩克减产的预期，令油价反弹。与此同时，美国对于伊朗和委内瑞拉的制裁也加剧了国际原油供应的紧张局势，进一步推高油价。

美国能源信息局3月29日公布的数据显示，2019年1月，美国原油日均产量为1187.1万桶，环比减少0.8%。美国油田技术服务公司贝克休斯同日公布的数据显示，当周美国活跃石油钻机数量环比继续下降，比前一周减少8个至816个，为2018年4月中旬以来的最低水平。

尽管油价飙升，但在全球经济复苏呈现放缓趋势的背景下，分析人士对未来的石油需求表示担忧。盛宝银行大宗商品策略主管表示，石油市场面临的最大短期风险可能是由股市再度走软推动的。由于全球经济出现放缓迹象，今年以来股市波动剧烈。

3月末全球主要国家债券收益率大跌，德国10年期国债收益率自2016年10月以来首次跌破日本10年期国债收益率，美债收益率也自2007年以来首次出现倒挂，这些都加剧了市场对于全球经济衰退的担忧情绪。数据显示，美国1月消费者支出反弹小于预期，2月居民收入温和增长，都暗示经济在去年第四季度增长放缓后正逐渐失去动能。