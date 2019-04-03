哈萨克斯坦上班族将在五月休息多少天？

哈通社/努尔-苏丹/4月3日 -- 哈萨克斯坦人民将在五月休息11天。

哈萨克斯坦人民将在五月迎来一系列重大节假日，其中包括5月1日民族团结日、5月7日祖国保卫者日以及5月9日卫国战争胜利日。五月将迎来20日工作日，根据节假日安排，哈萨克斯坦人民将在该月1日、7日、9日以及10日迎来假日。

根据哈萨克斯坦共和国《节日法》相关规定，哈萨克斯坦民族和国家节日依照国家劳动法将被认定为法定节假日。

全国法定节假日具体安排如下： 1月1-2日 - 新年； 3月8日 - 国际妇女节； 3月21-23日 - 纳吾热兹节； 5月1日 - 哈萨克斯坦民族团结日； 5月7日 - 祖国保卫者日； 5月9日 - 卫国战争胜利日； 7月6日 - 首都日； 8月30日 - 哈萨克斯坦共和国宪法日； 12月1日 - 哈萨克斯坦共和国首任总统日； 12月16日 - 哈萨克斯坦国家节日-独立日； 如果法定节假日遇到周末，即适逢星期六、星期日，应当在工作日补假。因此，3月25日（星期一）、7月8日（星期一）、12月2日（星期一）均为调休日。 另外，宗教节日包括：东正教圣诞节-1月7日，而2019年的古尔邦节为8月11日。

值得一提的是，哈萨克斯坦人民全年将休息119天，其中假日最多的月份为3月（休息日14天）。

【编译：冰山】