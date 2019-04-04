政府总理主持召开萨姆鲁克-卡泽纳国家基金董事会会议

哈通社/努尔-苏丹/4月4日 -- 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明4日在总理府主持召开萨姆鲁克-卡泽纳国家基金董事会会议。

消息称，会议主要讨论了面向2016-2020年期间私有化工作计划落实问题，并听取基金会风险管理政策方面作出的报告。此外，会议还总结了基金会慈善工作的成果，并就解决了一系列程序问题。

会议期间，国家基金董事会通过决定将"阿特劳国际机场"股份公司、"阿克托别国际机场"股份公司、"巴甫洛达尔机场"股份公司所有权转交至各州首府政府。这项决定主要考虑到了交通可及性和人口流动性以及机场就地区发展层面的社会意义等问题。

据了解，国家基金旗下公司2018年的营运收入增加了35％，净收入较2017年增长2倍。良好的财务业绩将为扩大和促进卫生、医疗、教育以及慈善等领域公共项目的实施创造机遇。

根据会议结果，会议就"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金会2018年年度报告进行了总结。其中，负责慈善事务的Samruk-Kazyna Trust公司型基金2018年为覆盖25万人32个慈善项目提供了55亿坚戈资金。

【编译：冰山】