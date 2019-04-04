猫途鹰评选阿斯塔纳航空为最佳区域航空公司

哈通社/努尔-苏丹/4月4日--全球旅游规划和预订平台猫途鹰(TripAdvisor)3日公布2019年"旅行者之选"全球航空公司榜单，阿斯塔纳航空（Air Astana）被评为亚洲最佳区域航空公司及亚洲舒适航空公司。

这是阿斯塔纳航空连续第二年进入该榜单。对此，阿斯塔纳航空公司总裁兼首席执行官彼得•福斯特表示："阿斯塔纳航空一直致力于为乘客提供最高标准的服务，很荣幸我们再次荣获猫途鹰"旅行者之选"奖项。感谢每一位乘客的评价，期待您继续支持阿斯塔纳航空。"



据了解，荣获"旅行者之选"的航空公司是基于过去12个月（2018年1-12月）内全球旅行者在猫途鹰网站及App内对航空公司的评分、点评的数量和质量综合计算得出，其中包括用户对客户服务、座舱清洁、餐饮、座椅舒适度、办理登机手续、机上娱乐等各类服务的评价。



今年，全球共有57家航空公司进入评选，其中新加坡航空荣获本年度全球最佳航空公司。



除全球榜单之外，"旅行者之选"航空公司榜单同时覆盖亚洲、欧洲、北美、拉丁美洲、南太平洋和大洋洲、非洲和印度洋以及中东七个区域的榜单。



【编译：达娜】