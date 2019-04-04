特雷莎·梅与反对党协商新脱欧方案

哈通社/努尔-苏丹/4月4日 -- 据外媒报道，当地时间4月3日，英国下议院以一票的优势通过一项表决，要求首相特雷莎·梅向欧盟寻求延期"脱欧"。

消息称，英国下议院3日进行了紧急投票，以表决是否要求首相特雷莎·梅向欧盟寻求延期"脱欧"。这项投票以313票对312票的结果涉险通过，还要于4日交至英国上议院批准。《卫报》分析，这一决定有助于防止无协议"脱欧"的情况。



英国反对党工党的领袖科尔宾接受了首相特雷莎·梅2日发出的邀请，双方于3日会面讨论了"脱欧"问题。《卫报》称，首相府和工党双方都表示此次讨论"有建设性"，并将继续进行对话。

特雷莎·梅2日发表电视讲话，邀请工党领袖科尔宾进行商谈，以达成两党都能同意的"脱欧"方案，并尽快提交议会批准。这就意味着英国"脱欧"的时间需要延迟到4月12日之后。工党之前一直投票反对梅的"脱欧"方案。

据悉，英国下议院之前投票决定，将原定于3月29日的"脱欧"延期。由于议会三次否决了首相特雷莎·梅的"脱欧"方案，因此英国必须在4月12日之前提出新的"脱欧"方案，或选择无协议"脱欧"。