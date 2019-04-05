哈萨克斯坦大使会见土耳其大国民议会议长

哈通社/安卡拉/4月5日-哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒日前同该国大国民议会议长穆斯塔法•森托普会面，双方就两国之间的双边和多边合作关系问题进行讨论。

会谈期间，大使向森托普介绍了哈萨克斯坦最近发生的重要事件，并指出哈萨克斯坦将延续首任总统纳扎尔巴耶夫所奠定的工作方向，继续奉行建设性的内外政策。



大使邀请森托普出席于今年9月23-24日期间在首都举行的欧亚国家议会议长第四次会议，并指出今年是纳扎尔巴耶夫提出的欧亚经济联盟概念的25周年。



森托普指出，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在发展独立哈萨克斯坦道路上发挥了重要作用，并强调了其终止总统权力的决定具有重要的战略意义。纳扎尔巴耶夫为哈土关系的发展作出了巨大贡献，促进了突厥语国家间的合作。同时，他对总统的辞职表示了不舍，并表示希望纳扎尔巴耶夫能继续作为"突厥世界的长老"给予关心和支持。



森托普还指出，哈萨克斯坦现任总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫拥有丰富的工作经验，并表示相信两国之间的战略伙伴关系将继续发展壮大，同时祝贺达丽哈•纳扎尔巴耶娃当选参议院议长。



此外，双方就两国在政治、贸易、经济和法律领域的合作问题进行讨论。森托普指出。土耳其议会将很快批准通过关于伊斯兰粮食安全组织的相关法案。



【编译：达娜】