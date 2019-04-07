第八届联合国世界旅游组织世界城市旅游高峰会将在努尔-苏丹举行

哈通社/努尔-苏丹/4月7日-努尔-苏丹市市长巴赫特•苏力坦诺夫日前出席在葡萄牙首都里斯本举行的联合国世界旅游组织(UNWTO)旅游城市市长和旅游部长论坛。

论坛期间，苏力坦诺夫与联合国世界旅游组织秘书长祖拉布•波罗利卡什维利签署关于今年10月7-11日期间在努尔-苏丹举办第八届UNWTO世界城市旅游高峰会的相关协议。



此次峰会将为努尔-苏丹成为中亚地区的旅游中心，加强与国际组织和公司间的合作提供机会，并有助于吸引更多国际会议，增加旅游客流量，提高城市知名度。



据了解，世界城市旅游高峰会期间还将举办由国际大会及会议协会（ICCA）组织的关于商务旅游的相关培训。



苏力坦诺夫指出，哈萨克斯坦首都成立有20年之久，在此期间，城市人口增长三倍，目前已超过一百万。



他表示，努尔-苏丹是世界上最年轻、发展最快的城市之一，是中亚地区的商业和活动中心，其独特的建筑风格和先进的基础设施使正式更加引人注目，并指出20年前努尔-苏丹市仅有3家酒店，而如今该数字已超过230。



值得一提的是，世界旅游组织是联合国系统的政府间国际组织，是旅游领域的领导性国际组织，拥有156个正式会员国和6个联系成员。其宗旨是促进和发展旅游事业，使之有利于经济发展、国际间相互了解、和平与繁荣。



【编译：达娜】