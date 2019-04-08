纳扎尔巴耶娃同欧安组织主席会面

哈通社/努尔-苏丹/4月8日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈•纳扎尔巴耶娃8日在首都努尔-苏丹会见欧洲安全与合作组织轮值主席米罗斯拉夫•莱恰克。

纳扎尔巴耶娃就斯洛伐克担任欧安组织轮值主席国向莱恰克表示了祝贺，并指出哈萨克斯坦支持斯洛伐克在国际议程中的优先事项。



会谈期间，双方就加强欧安组织的维和能力等问题进行讨论。



莱恰克介绍了欧安组织在缓解武装冲突和推动和平进程方面所做的努力。



纳扎尔巴耶娃对阿富汗局势表示关切，并敦促欧安组织应将工作重点放在该地区。



莱恰克高度赞赏我国在世界政治中的重要作用，指出该组织在本世纪举行的首次峰会在哈萨克斯坦首都举行，并强调了哈萨克斯坦首都进程为调解叙利亚局势所付出的巨大贡献。



此外，双方还讨论了哈萨克斯坦与欧安组织之间合作现状与前景以及未来计划等问题。



纳扎尔巴耶娃提到了哈萨克斯坦首任总统有关在《赫尔辛基最后文件》签署40周年之际，于2020年筹办举行国际安全与合作会议以及欧安组织、亚信（CICA）、东南亚国家联盟（ASEAN）等组织通过秘书处建立合作的相关倡议。



她指出，该倡议的实施将有助于促进欧安组织迈向新的台阶。



【编译：达娜】