英国议会通过法案阻止无协议脱欧

哈通社/努尔-苏丹/4月9日 --据英国路透社和《卫报》等媒体4月8日报道，英国下议院4月8日通过了避免在4月12日无协议脱欧的法案，法案目前只需要皇室批准，预计周一（4月8日）晚些时候或者周二（4月9日）凌晨将盖章生效。

报道称，英国议会上下两院都通过了阻止无协议脱欧的议案，要求政府必须寻求延迟脱欧，以避免在4月12日无协议脱欧。同时，特蕾莎·梅（Theresa May）政府必须与议会协商延迟脱欧决定，甚至可能修改6月30日的延迟脱欧申请。

距离4月12日的脱欧期限仅剩几天，英国脱欧进程依然未取得实质突破，寻求跨党派合作的英国首相特蕾莎·梅再次强调，若工党不支持脱欧新方案，英国将永远无法脱欧。她10日将前往布鲁塞尔再度协商。

但是，工党依旧认为，特蕾莎·梅并没"真正修改"遭议会回绝三次的脱欧协议。工党的主要诉求是，保留与欧盟的关税同盟关系。当英国首相特蕾莎·梅的脱欧协议被该国议会下院三次投票否决后，英国国内正紧张地寻找可行方案，以期避免4月12日无协议脱欧。

据《星期日泰晤士报》报道，特蕾莎·梅已准备做出妥协，在脱欧协议中确保关税同盟被列入。

虽然特蕾莎·梅上周要求欧盟将脱欧期限延长至6月30日，让英国议会有更多的时间通过脱欧协议，但她也表示，若现有唯一的协议得到众多议员的支持，英国应该能赶在5月23日举行的欧洲议会选举之前脱欧。